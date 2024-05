Più di duemila persone sono state sepolte da un’enorme frana nel villaggio di Yambali, nella provincia centrosettentrionale di Enga, scrive Abc News. Secondo il governo di Port Moresby, lo smottamento ha accumulato detriti fino a otto metri di altezza in un perimetro di quasi duecento chilometri quadrati, rendendo praticamente inaccessibile l’area, localizzata in un punto remoto del paese e tagliata fuori dalle principali linee di telecomunicazione. Un funzionario dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Serhan Aktoprak, ha affermato che sono state colpite circa 150 case di sei villaggi dove vivevano almeno quattromila persone. ◆