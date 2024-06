Il 31 maggio il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato un nuovo piano in tre tappe per mettere fine alla guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza: sono previsti un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e la ricostruzione del territorio devastato dall’offensiva. Biden ha affermato di aver ripreso un progetto presentato da Tel Aviv, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la sua volontà di continuare la guerra fino alla distruzione completa di Hamas. Netanyahu si trova sotto le pressioni contrastanti delle famiglie degli ostaggi, che chiedono di approvare il piano, e dei suoi alleati estremisti, che hanno minacciato di far cadere il governo se metterà fine alla guerra, scrive il Times of Israel. Hamas ha giudicato “positivo” il piano, accolto con favore anche dagli stati occidentali alleati di Israele, tra cui il Regno Unito e la Germania, e dai paesi arabi come il Qatar e l’Egitto. In un editoriale il giornale panarabo Al Quds al Arabi commenta che Hamas ha “tutto da guadagnare” dal piano, sia che Israele lo accetti sia che lo rifiuti, perché “avvicinerebbe gli Stati Uniti a una serie di potenze mondiali e arabe e favorirebbe la fine della guerra, il ritiro israeliano, il ritorno degli sfollati e la ricostruzione della Striscia di Gaza”. ◆Intanto prosegue l’offensiva lanciata da Israele su Rafah. Il 29 maggio l’esercito israeliano ha preso il controllo della Philadelphi route, una zona cuscinetto al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Le tensioni sono alte anche sul fronte libanese. Gli scontri tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah si sono intensificati e hanno provocato incendi da una parte e dall’altra del confine. I vertici militari israeliani hanno detto di essere pronti a un’offensiva nel nord e una parte del governo “invoca lo spettro di una guerra totale”, nota il quotidiano libanese L’Orient-Le Jour. ◆