Carmen Winant scatta poche foto per i suoi lavori, ma usa molto i materiali d’archivio. Nel 2018 per il progetto My birth ha attaccato alle pareti del MoMa di New York duemila immagini di donne che partorivano. Un modo provocatorio ed efficace per sfidare la rappresentazione, spesso censurata o velata, di una delle esperienze di tante donne nel mondo. Nel suo nuovo lavoro, intitolato The last safe abortion (L’ultimo aborto sicuro), nato come una mostra per il Minneapolis institute of art e appena diventato un libro (Spbh Editions e Mack 2024), ha raccolto centinaia di immagini dagli archivi di diverse cliniche per l’interruzione di gravidanza nel Midwest degli Stati Uniti, scattate tra il 1973 e il 2022, gli anni in cui l’aborto è stato legale in tutto il paese grazie alla storica sentenza Roe contro Wade. Come suggerisce il titolo del libro, il progetto intende sottolineare l’importanza del lavoro di cura e assistenza svolto dal personale sanitario di queste cliniche.