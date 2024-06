Il 19 giugno un’interruzione dell’energia elettrica ha lasciato per qualche ora almeno diciotto milioni di persone senza luce, provocando l’evacuazione di migliaia di passeggeri dalla metropolitana di Quito, ingorghi in varie città e la chiusura di alcune scuole. “Le interruzioni programmate di corrente sono cominciate ad aprile, quando le autorità hanno dichiarato che il paese attraversa una crisi energetica per la siccità e le infrastrutture fatiscenti”, scrive il sito Gk. Secondo il governo, l’ultimo blackout è stato provocato da un’avaria nel sistema di trasmissione.