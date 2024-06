Paleontologia Secondo uno studio pubblicato su PeerJ, i resti fossili rinvenuti nel 2019 in una cava in Montana, negli Stati Uniti, appartengono a una specie finora sconosciuta di dinosauro ceratopside (nell’immagine), vissuta circa 78 milioni di anni fa, che gli autori hanno chiamato Lokiceratops rangiformis in onore del dio norreno Loki. Altri ricercatori sono invece convinti che l’esemplare appartenga a una specie già nota.