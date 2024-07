Gli astronomi dell’università dello Utah, negli Stati Uniti, hanno realizzato un’analisi più precisa della struttura della Via Lattea (nella foto). Lo studio ha misurato la distanza e la posizione di quasi 250mila giganti rosse, stelle molto grandi e antiche, usando i dati dell’osservatorio Apache, in New Mexico, che può rilevare le frequenze del vicino infrarosso normalmente oscurate dalla polvere interstellare. Secondo i risultati, la nostra galassia ha un nucleo meno denso di quanto si pensasse, ed è quindi più simile alle altre osservate finora.