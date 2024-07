Stati Uniti A giugno l’inflazione negli Stati Uniti ha dato ulteriori segnali di miglioramento. Si è fermata al 3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, contro il 3,3 per cento registrato a maggio. L’inflazione di base, calcolata al netto dei prezzi di prodotti volatili come l’energia e i generi alimentari, è arrivata al 3,3 per cento, il valore più basso dall’aprile 2021.