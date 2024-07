Secondo un sondaggio basato su più di 33mila interviste realizzato dall’ufficio nazionale di statistica della Nigeria, nel 2023 i dipendenti pubblici nigeriani hanno preso tangenti per 721 miliardi di naira, cioè 1,3 miliardi di dollari, una somma equivalente allo 0,35 per cento del pil. Si tratta di poliziotti, infermieri, medici, ma soprattutto di giudici e agenti delle dogane e dell’immigrazione. Il 53 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver pagato una tangente per ottenere il passaporto, il 40 per cento per una licenza commerciale e il 31 per cento per la patente di guida. Secondo loro, fa notare il quotidiano nigeriano The Punch, la corruzione è il quarto problema più grave della Nigeria, dopo il carovita, l’insicurezza e la disoccupazione. Ma c’è anche un lato positivo: cresce il numero di persone che si rifiuta di pagare. Nel 70 per cento dei casi, le vittime hanno cercato di opporsi almeno una volta a questa forma di estorsione.