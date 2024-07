Roberta Metsola ( nella foto ) è stata confermata il 16 luglio presidente del parlamento europeo. Eletta per la prima volta a questo incarico nel gennaio 2022, la politica maltese del Partito popolare europeo ha ottenuto il sostegno di 562 eurodeputati. “Era scontato che fosse rieletta, dato che si è presentata praticamente senza oppositori”, scrive Politico. “Solo Irene Montero, ex ministra spagnola per l’uguaglianza, del gruppo Sinistra, ha simbolicamente presentato la sua candidatura, ottenendo 61 voti”. La rielezione di Metsola ha provocato una spaccatura all’interno del Partito laburista maltese, scrive Times of Malta: due dei suoi tre eurodeputati si sono rifiutati di votarla.