Ai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi (dal 26 luglio all’11 agosto) ci saranno più di diecimila atleti e si prevedono 15 milioni di visitatori. Com’è successo in altri eventi con tanti partecipanti, scrive Le Figaro , si teme un aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili. Per questo nel villaggio olimpico saranno messi a disposizione quattrocentomila preservativi maschili e femminili, e diecimila dighe dentali per i rapporti orali. Al pubblico saranno distribuiti vari dispositivi di protezione e opuscoli in diverse lingue.