Lo scheletro fossile di uno stegosauro, chiamato Apex, è stato venduto all’asta per la cifra record di 44,6 milioni di dollari. “Questo dinosauro, vissuto 150 milioni di anni fa, è diventato il fossile più costoso di sempre, sollevando vecchie questioni sull’opportunità di mettere in vendita reperti di questo tipo”, scrive lo Smithsonian Magazine. Lo stegosauro era un dinosauro erbivoro di grandi dimensioni che si muoveva lentamente. Apex era alto circa 3,4 metri e lungo 8,2. Si pensa che sia vissuto fino alla tarda età. Il suo scheletro non presenta segni di ferite da combattimento o da predazione, è quasi completo e si è conservato in condizioni ottime. In passato sono stati venduti all’asta altri fossili di dinosauro. Nel 1997 il tirannosauro Sue è stato comprato dal Chicago field museum per 8,36 milioni, mentre nel 2020 un altro tirannosauro, Stan, è stato acquistato per 31,8 milioni da un privato e oggi è esposto al museo di storia naturale di Abu Dhabi. Nel 2022 il Deinonychus Hector è stato venduto per 12,4 milioni. Secondo lo Smithsonian Magazine, la vendita a collezionisti privati potrebbe ostacolare lo studio scientifico dei reperti. ◆