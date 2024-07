Dopo che le manifestazioni pacifiche degli studenti universitari contro le quote per accedere agli impieghi nel settore pubblico sono sfociate nella violenza, la situazione in Bangladesh è ancora molto tesa. Almeno 163 persone sono morte dopo che la polizia è intervenuta per impedire le proteste. Dal 18 luglio internet e la rete cellulare nel paese sono bloccate, rendendo impossibili le comunicazioni, e dal 21 luglio il governo impone il coprifuoco. La corte suprema ha ridotto la quota riservata ai familiari dei veterani della guerra d’indipendenza dal Pakistan del 1971 (dal 30 al 5 per cento), ma gli studenti vogliono giustizia per i morti e le dimissioni di chi, nel governo, ha permesso le violenze. Chiedono inoltre il rilascio dei leader delle proteste, arrestati nei giorni scorsi, scrive la ** Bbc**. Dall’ospedale dov’è stato ricoverato in seguito alle ferite riportate negli scontri, uno di loro, Nahid Islam, dice di temere per la sua vita e per quella dei suoi compagni. ◆