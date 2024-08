“Il dialogo tra il governo colombiano e l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), che aveva fatto importanti passi avanti nel maggio 2024, si è interrotto bruscamente in settimana”, scrive La Silla Vacía. “Il gruppo guerrigliero aveva fatto sapere che avrebbe interrotto i negoziati se il governo non l’avesse rimosso dalla lista dei gruppi armati dichiarati fuori legge. Il presidente Gustavo Petro non ha accettato la condizione, e ora Antonio García ( nella foto ), leader dell’Eln, lo accusa di voler smantellare militarmente il gruppo e di prendere ordini dal governo degli Stati Uniti.