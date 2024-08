Tassare i super-ricchi. Il tema è stato affrontato al vertice dei ministri delle finanze dei paesi del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile, che si è concluso il 26 luglio con l’impegno a cooperare per tassare i grandi patrimoni. Restano, però, divergenze sulla sede in cui discutere della nuova tassa, se debbano essere le Nazioni Unite o l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, scrive la Reuters. Secondo uno studio del gruppo britannico Tax justice network pubblicato il 19 agosto, in tutto il mondo si potrebbero raccogliere più di duemila miliardi di dollari all’anno adottando una tassazione leggera come quella spagnola, che colpisce solo lo 0,5 per cento dei più ricchi. In media, suggerisce il rapporto, i bilanci statali di ogni paese crescerebbero del 7 per cento. ◆