Un rapporto di Amnesty international pubblicato il 25 luglio sostiene che il Sudan, dove la guerra tra due generali rivali in corso dall’aprile 2023 ha già causato quasi 19mila morti e milioni di sfollati, riceve un flusso di armi costante e senza ostacoli da vari paesi (Russia, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Serbia e Yemen). Le Nazioni Unite hanno imposto un embargo sulle armi solo nella regione del Darfur, ma viene facilmente aggirato. Una tendenza preoccupante è l’uso di armi generalmente destinate ai civili, come fucili da caccia, acquistate in grandi quantità dalle forze governative o dalle milizie. **◆ ** Per fermare il conflitto dal 14 agosto sono in corso a Ginevra dei negoziati, a cui però non partecipano i rappresentanti del governo. Sono stati fatti passi avanti solo sulla questione degli aiuti umanitari. A inizio agosto era stata dichiarata la carestia nel campo profughi di Zamzam, nell’ovest del paese.