I negoziati per mettere fine alla guerra tra due generali rivali, in corso dall’aprile 2023, si sono conclusi a Ginevra il 23 agosto. Non è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco ma le due parti si sono impegnate a garantire un accesso sicuro alle organizzazioni umanitarie attraverso due strade fondamentali. Le condizioni del paese sono aggravate da un’intensa stagione delle piogge, che ha provocato diverse inondazioni. Almeno sessanta persone sono morte il 25 agosto nel crollo della diga Arba’at, nel nordest del paese. Molte altre sono disperse, scrive il sito sudanese Al Tagheer.