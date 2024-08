La giustizia danese ha prorogato fino al 6 settembre la detenzione di Paul Watson, fondatore dell’associazione ecologista Sea Shepherd ( nella foto la loro bandiera ) arrestato il 21 luglio in Groenlandia in esecuzione di un mandato d’arresto internazionale emesso dal Giappone. L’attivista è accusato di aver causato danni e lesioni durante le sue azioni in Antartide contro una baleniera giapponese, nel 2010. Il suo avvocato spiega su Politiken che c’è una sproporzione tra le accuse contro Watson e i rischi che corre in caso di estradizione, anche considerate le critiche rivolte al sistema carcerario giapponese dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.