Nei prossimi mesi la Nasa ha in programma di lanciare la sonda Clipper verso Europa, una delle lune di Giove. Europa ha un nucleo roccioso e una superficie ghiacciata molto spessa. Lo spazio tra il nucleo e lo strato di ghiaccio potrebbe essere occupato da un oceano di acqua salata, profondo decine di chilometri, sul cui fondale potrebbero trovarsi delle fonti di calore. Secondo New Scientist, oltre a studiare la superficie di Europa e il suo oceano, Clipper potrebbe anche riuscire a esaminare alcuni campioni dell’acqua presente sulla luna. Si pensa infatti che dalla superficie escano pennacchi di vapore, e la sonda potrebbe raccoglierne dei campioni. L’analisi dell’acqua aiuterebbe a ricostruire i processi chimici in atto su Europa. Le misurazioni radar e del campo magnetico, insieme a foto, temperature e altri dati, dovrebbero dare un quadro ancora più completo della luna e fornire indizi su cosa succede sotto la superficie ghiacciata. Il compito della missione non è cercare forme di vita, ma verificare la presenza delle condizioni necessarie a questa. Il lancio della sonda potrebbe avvenire in ottobre, e l’arrivo nella regione di Giove è previsto nel 2030. ◆