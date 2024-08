Il 16 agosto il parlamento tailandese ha eletto prima ministra Paetongtarn “Ing” Shinawatra ( nella foto ), 38 anni, figlia di Thaksin Shinawatra, influente e discusso protagonista della politica del paese, scrive The Conversation. Anche se Shinawatra è la premier più giovane nella storia della Thailandia, la sua elezione non è necessariamente un’iniezione di energia nuova e un segnale di progresso democratico, continua The Conversation. Piuttosto consolida il potere della sua famiglia, una dinastia politica che ha segnato profondamente la storia recente del paese. La nuova premier, con poca esperienza, ha di fronte una situazione politica ed economica complessa. L’improbabile alleanza tra il suo partito (il populista Pheu Thai) e i conservatori e i militari è molto fragile, e l’economia procede a rilento.