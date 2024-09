Con il termine workaholism si indica la dipendenza dal lavoro. Secondo un recente studio riportato da El País il fenomeno riguarda circa il 15 per cento dei lavoratori. Questo significa che in tutto il mondo ci sono milioni di persone che, spinte dall’ambizione, dal perfezionismo o dal piacere di portare a termine un compito, non sanno come smettere di lavorare. Le ricerche hanno evidenziato che tra stacanovismo e prestazioni non c’è alcun collegamento: chi lavora troppo è più stanco e ha una maggiore probabilità di commettere errori. Inoltre rischia di più di avere una vita privata insoddisfacente e di incorrere più spesso in problemi di salute. ◆