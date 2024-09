In Europa risiedono ufficialmente milioni di immigrati provenienti dall’Africa, oltre a un numero imprecisato di migranti senza documenti. Molti di loro hanno affrontato viaggi pericolosi, rischiando la vita. Per il suo progetto Nowhere near, cominciato nel 2016, la fotografa russa Alisa Martynova ha viaggiato in Italia, Francia e Regno Unito per incontrare e fotografare alcuni di loro chiedendogli di raccontarle le paure, i sogni e le speranze.