I cani possono avere difficoltà a smaltire il calore in eccesso, soprattutto dopo aver fatto molta attività fisica. Secondo il Journal of the American Veterinary Medical Association, il metodo migliore per aiutarli ad abbassare la temperatura è insegnargli a immergere la testa nell’acqua fresca. Anche dargli da bere e versargli acqua sul corpo può essere utile.