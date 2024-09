◆ In questa immagine scattata dal satellite Landsat 8, il monte Taranaki spicca tra i pascoli dell’Isola del Nord, in Nuova Zelanda. Nel 1881 il territorio compreso in un raggio di 9,6 chilometri dalla vetta è stato dichiarato riserva naturale, e nel 1900, con alcune aggiunte, è diventato il secondo parco nazionale del paese.