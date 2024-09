Le azioni del Mercedes-Benz Group hanno registrato il ribasso più forte degli ultimi quattro anni dopo che l’azienda tedesca ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita sul mercato cinese, scrive Bloomberg. Anche in Europa gli affari non vanno bene, visto che ad agosto le consegne di nuovi veicoli sono diminuite del 13 per cento. È un altro segnale d’allarme per l’industria dell’auto, messa in difficoltà dall’avvento dei veicoli con motore elettrico, in particolare di quelli cinesi. All’inizio di settembre la Volkswagen ha addirittura annunciato la possibile chiusura di impianti in Germania. Anche la Bmw, inoltre, ha dovuto ridurre le sue previsioni per gli utili del 2024 a causa delle deboli vendite in Cina.