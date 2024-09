La sera del 21 settembre quattro persone sono state uccise e diciassette sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Birmingham, in Alabama. Secondo la polizia l’obiettivo dell’attacco era una delle persone uccise, scrive il New York Times. Ma il movente non è chiaro. Nell’agguato, ha detto il capo della polizia della città il 22 settembre in conferenza stampa, sono state usate delle armi semiautomatiche modificate per svuotare tutto il caricatore con una sola pressione del grilletto. La zona in cui è avvenuta la strage, Five Points South, si trova vicino al campus dell’università dell’Alabama ed è piena di locali e ristoranti. A luglio quattro persone erano morte e altre nove erano state ferite in una sparatoria in un locale notturno della città.