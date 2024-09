È allo studio un trattamento contro la cataratta che non prevede l’intervento chirurgico e si basa sulla proteina rnf114. La molecola potrebbe combattere il processo di invecchiamento dell’occhio, che porta alla cataratta. Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, ha preso spunto dalla ricerca sull’Ictidomys tridecemlineatus (nella foto), un roditore che va in letargo per molti mesi ed è adattato allo stress metabolico.