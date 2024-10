Il 28 settembre migliaia di persone hanno manifestato a Lisbona per il diritto alla casa. Come spiega il quotidiano Diário de Notícias, l’obiettivo era spingere il governo a varare misure che facciano scendere i prezzi delle abitazioni e “mettere in discussione” gli interessi dei proprietari e delle banche. Alla manifestazione, la quarta negli ultimi dodici mesi organizzata dalla rete di associazioni e attivisti Casa para viver, hanno aderito i rappresentanti di almeno 22 città portoghesi. Tra le richieste portate in piazza c’erano la lotta alla speculazione immobiliare, valorizzando “a prezzi sociali” gli immobili sfitti di proprietà dello stato, dei grandi fondi immobiliari e delle imprese, e il rafforzamento dell’edilizia pubblica. ◆