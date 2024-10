Il termine meteoropatia indica un’ipersensibilità ai fenomeni atmosferici. Uno studio condotto in Germania nel 2021 ha rilevato che quasi la metà dei tedeschi (46 per cento) è molto influenzata dal meteo. I sintomi più comuni comprendono mal di testa, stanchezza, disturbi del sonno e dolori articolari. Siamo tutti reattivi agli agenti atmosferici, spiega Kathrin Graw, ricercatrice di meteorologia all’università di Friburgo, in Germania, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il sistema nervoso autonomo reagisce automaticamente ai cambiamenti di temperatura, ma la maggior parte di noi non se ne accorge. Nelle persone molto sensibili al clima, invece, il corpo può non adattarsi così rapidamente. Graw consiglia di uscire con qualsiasi condizione atmosferica per abituarsi ai cambiamenti meteorologici e di mantenere un ritmo del sonno equilibrato, una dieta sana e fare esercizio fisico per contrastare lo stress a cui è sottoposto il corpo.