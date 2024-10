“E se la Spagna avesse ragione”?, si chiede il quotidiano francese Libération. “Mentre Parigi si appresta a mettere mano a un’ennesima legge sull’immigrazione, volta a inasprire ulteriormente le condizioni per emigrare in Francia e con l’unico obiettivo di soddisfare gli elettori di destra e di estrema destra, il primo ministro spagnolo dimostra che un’altra politica è possibile quando si tratta di accogliere gli stranieri. E non c’è niente di ingenuo in questo. Il socialista Pedro Sánchez ha semplicemente capito che se la Spagna vuole continuare la sua crescita (+2,9 per cento, una delle più alte dell’Unione europea), non ha altra scelta che rendere più facile ottenere dei permessi di soggiorno e di lavoro e legalizzare mezzo milione di immigrati privi di documenti attraverso una misura straordinaria”. Il ministro dell’interno francese Bruno Retailleau sembra invece deciso a capitalizzare la paura degli stranieri diffusa dall’estrema destra, che rappresenta un terzo dell’elettorato francese. ◆