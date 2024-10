Il dna può essere usato per immagazzinare dati. Un gruppo di ricercatori ha archiviato dei dati in molecole di dna modificato usando sequenze di 0 e 1, come nei computer, invece che sequenze di lettere, come nel codice genetico. Archiviare dati nel dna può avere molti vantaggi: è più stabile e duraturo delle memorie elettroniche, ed è estremamente capiente, basta pensare che il nostro intero genoma è conservato in una singola cellula. Nello studio sono stati usati dei mattoni, o brevi sequenze prefabbricate di dna assemblate insieme. Alcune di queste molecole sono modificate con la metilazione, un processo naturale coinvolto nella regolazione dell’attività dei geni. I filamenti di dna vengono poi letti con tecniche di sequenziamento, che interpretano l’assenza e la presenza della metilazione come 0 e 1. Per ora i costi della tecnica sono ancora molto alti, ma le attuali memorie dei computer stanno raggiungendo i limiti fisici, mentre il volume dei dati aumenta. Servono quindi tecnologie alternative. ◆