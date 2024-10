“La presidente Claudia Sheinbaum, in carica da un mese, ha annunciato una serie di misure per affrontare il problema dell’obesità infantile in Messico, tra cui il divieto di vendere cibo spazzatura dentro e fuori le scuole a partire da marzo 2025”, scrive il sito Infobae. L’obiettivo è favorire uno stile di vita più salutare e spingere bambini e bambine fin dalla scuola primaria a bere soprattutto acqua e non bibite gassate. Secondo i dati ufficiali, in Messico più di 16 milioni di persone tra i 5 e i 19 anni sono obese o sovrappeso.