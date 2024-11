Per impedire che escano notizie sulle atrocità di cui sono responsabili, “le parti in guerra in Sudan sferrano attacchi informatici contro i mezzi d’informazione indipendenti che non riescono a colpire fisicamente”, scrive Radio Dabanga. Per esempio, hackerano gli account sui social media dei giornalisti o cercano di oscurare alcuni siti di notizie. Dall’inizio della guerra 445 reporter sudanesi sono stati uccisi, arrestati, torturati o hanno visto la distruzione dei loro posti di lavoro; sono stati chiusi sette tv, 25 giornali e dodici radio.