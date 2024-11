Da più di due settimane centinaia di minatori non autorizzati non escono da una miniera d’oro abbandonata a Stilfontein ( nella foto, una protesta dei familiari ), in Sudafrica, per paura di essere arrestati. All’inizio di novembre, in un’operazione di polizia contro le attività minerarie illegali, il governo ha schierato degli agenti all’ingresso dei pozzi in disuso per impedire di portare acqua e viveri ai minatori e costringerli a uscire. Da allora sono risalite più di mille persone, subito arrestate, ed è stato recuperato un corpo. Un gruppo di attivisti locali ha avuto il permesso di mandare provviste a persone che potrebbero essere troppo deboli per uscire senza aiuti. La prima squadra inviata dalle autorità è arrivata sul posto il 19 novembre.