I ricercatori del consorzio internazionale Human Cell Atlas hanno pubblicato una serie di articoli sulle riviste del gruppo Nature per descrivere i primi risultati del loro progetto, che punta a descrivere ogni tipo di cellula umana e il suo percorso nelle diverse fasi della vita, dalla fase embrionale alla vecchiaia. Le cellule usate per lo studio sono state raccolte in tutto il mondo, per avere risultati rappresentativi delle diverse popolazioni. La ricerca prevede la creazione di 18 mappe di altrettante reti biologiche. La più ampia è quella del sistema nervoso, con quasi 17 milioni di cellule. Tra gli articoli appena pubblicati c’è anche una mappa dello sviluppo scheletrico del feto e di quello della pelle. Altri articoli sono dedicati alle cellule dell’intestino e dei vasi sanguigni. I risultati saranno utili per la ricerca, ma potrebbero avere applicazioni pratiche nello studio delle malattie e nello sviluppo di nuove terapie. ◆