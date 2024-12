Fisica Vicino a Pechino, in Cina, sta per essere attivato un nuovo sincrotrone chiamato High energy photon source (Heps), scrive Science. La struttura, costata più di seicento milioni di dollari, è la prima di questo tipo in Asia e produrrà fasci di fotoni che potranno essere usati per esperimenti in campi come la scienza dei materiali, la chimica e la medicina.