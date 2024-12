◆ In questa immagine radar realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-1, i campi della Romania sudorientale appaiono come un mosaico colorato Anche se per monitorare i terreni agricoli dallo spazio si usano spesso strumenti ottici, i rilevamenti radar offrono informazioni preziose per valutare la salute e la produttività delle colture.

Questa immagine è stata ottenuta combinando tre acquisizioni diverse per mostrare i cambiamenti nello sviluppo delle piante e nelle condizioni del terreno. Di solito le immagini radar sono in bianco e nero, ma in questo caso a ognuna è stato assegnato un colore: blu per la prima (28 ottobre), verde per la seconda (9 novembre) e rosso per la terza (21 novembre). La sovrapposizione dei colori evidenzia il tipo di coltura e lo stadio di crescita.

Nelle immagini radar le aree edificate sono grigie o bianche e i corsi d’acqua sono neri. In questo caso la linea nera che attraversa l’immagine è il Danubio, il fiume più lungo d’Europa, e la macchia bianca in alto è la città di Brăila, il secondo porto della Romania. Il Danubio scorre verso nord e si divide in canali più piccoli che formano due isole principali. La più grande è coperta di campi coltivati, facilmente riconoscibili dalla forma geometrica, mentre la più piccola accanto ospita il parco naturale Balta Mică a Brăilei, un’area umida protetta di importanza internazionale.–Esa

