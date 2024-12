◆ Ho letto l’articolo di Angela Davis (Internazionale 1592). Sono un’attivista da anni e sto per prendermi una pausa, perché penso sia necessario fare un passo indietro e osservare da fuori le cose che ci coinvolgono di più. Vedere in questo quadro più grande la resistenza internazionale di cui Davis parla mi ha profondamente commosso e rincuorato. Non sono speranze false ma molto concrete, fatte da chi si mette in prima linea in tutti i modi e magari sbaglia ma decide di dedicare la sua vita a essere una goccia di quel grande movimento che travolgerà il capitalismo e il colonialismo. Lettera firmata

◆ Ho letto l’articolo che racconta il lavoro dello scienziato dell’arte (Internazionale 1591). Anche in Italia esiste questa professione, con tanto di corso di studio dedicato. Saremmo un paese perfetto per esercitarla, grazie all’immenso patrimonio storico-artistico che custodiamo. Tuttavia molti professionisti e ricercatori sono costretti a cercare opportunità all’estero, dove l’intersezione tra scienza e arte è valorizzata. In Italia, invece, il riconoscimento di questa professione arranca, nonostante anni di impegno e richieste. Questa mancanza di prospettive non solo penalizza i professionisti, ma priva il nostro patrimonio culturale del valore aggiunto che solo un approccio scientifico può offrire. L’arte non è solo un’eredità del passato, ma una chiave per comprendere il presente e immaginare il futuro. Studiarla e conservarla con metodo scientifico significa garantire alle generazioni future la possibilità di apprezzare queste bellezze, un privilegio che non possiamo dare per scontato.

Francesca Di Turo