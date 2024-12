Di solito il cibo cotto può essere conservato in frigorifero per tre o quattro giorni. Gli alimenti congelati invece sono sicuri a tempo indeterminato, ma dovrebbero essere consumati entro qualche mese per ritrovare sapore e consistenza intatti. La cosa più importante è non lasciare alimenti deperibili a temperatura ambiente, o comunque tra i 4,5 e 60 gradi, per più di due ore dopo la cottura o la preparazione, afferma la docente di sicurezza microbica degli alimenti Abby Snyder sul New York Times. Si può mettere il cibo avanzato in contenitori bassi e poi in frigo o in freezer lasciando un po’ di spazio intorno ai contenitori in modo che l’aria fredda possa circolare. ◆