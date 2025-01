Il 7 gennaio, decimo anniversario dell’attacco terroristico alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, in cui i fratelli Said e Cherif Kouachi uccisero dodici persone, a Parigi si sono ricordate le vittime (nella foto). Nel suo editoriale la rivista scrive: “Oggi la democrazia è minacciata da forze oscurantiste. Ma la satira ha una virtù che ci ha aiutato in questi anni: l’ottimismo”.