“Gli ultimi atti di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti sono pensati per sottolineare la distanza da Donald Trump, che si insedierà il 20 gennaio”, scrive Politico. Il 23 dicembre 2024 Biden ha commutato in ergastolo la pena di morte per 37 detenuti condannati per reati federali, mostrando una posizione opposta a quella di Trump, che durante il primo mandato ha ordinato di riprendere le esecuzioni, ferme da decenni. Biden ha voluto mandare un messaggio anche il 4 gennaio, quando ha consegnato 19 medaglie presidenziali della libertà, la più importante onorificenza civile degli Stati Uniti. Tra gli insigniti ci sono Hillary Clinton, ex segretaria di stato e candidata alle elezioni nel 2016; George Soros, miliardario e finanziatore del Partito democratico; Robert Kennedy, senatore ucciso nel 1968, padre di Robert Kennedy Jr., sostenitore di Trump che potrebbe essere il futuro segretario alla salute e ai servizi umani. Infine Biden ha vietato le trivellazioni in mare davanti a gran parte delle coste degli Stati Uniti.