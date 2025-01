Il 14 gennaio il ministero degli esteri cubano ha annunciato che, in seguito ai colloqui intercorsi con il Vaticano, libererà 553 prigionieri, in carcere per diversi motivi. Non sono stati ancora resi noti i nomi di chi sarà rilasciato né quando avverrà la scarcerazione”, scrive Bbc mundo. Poche ore prima il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva annunciato che eliminerà Cuba dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo.