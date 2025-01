Il 10 gennaio Nicolás Maduro ha prestato giuramento come presidente per governare il Venezuela i prossimi sei anni. È cominciato così il suo terzo mandato consecutivo, anche se l’opposizione e gran parte della comunità internazionale non riconoscono la sua vittoria alle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio.

Alla vigilia dell’insediamento il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia, che si considera il presidente legittimo, aveva annunciato che sarebbe rientrato in Venezuela per assumere l’incarico, ma alla fine non l’ha fatto. L’opposizione ha dichiarato che il governo di Caracas aveva chiuso lo spazio aereo per impedire il suo ritorno. Con l’eccezione del cubano Miguel Díaz-Canel e del nicaraguense Daniel Ortega, tutti i leader sudamericani – compresi i presidenti di sinistra della Colombia, del Brasile e del Cile – non hanno partecipato alla cerimonia. Sul País il giornalista venezuelano Boris Muñoz scrive che “Maduro è riuscito a mantenere il comando delle strutture principali del governo, scongiurando per ora il pericolo di una frattura interna. Nonostante la mobilitazione dei cittadini il 9 gennaio, la paura continua a essere la forma più efficace di controllo sociale”. Dalle elezioni di luglio il governo ha intensificato la repressione contro politici, attivisti e cittadini. Secondo i dati dell’ong venezuelana Foro Penal, che si occupa di dare assistenza legale alle persone che sono state detenute arbitrariamente, tra il 2014 e il 9 gennaio di quest’anno 18.185 persone sono state arrestate per motivi politici, 1.697 solo dopo le ultime elezioni. “Il rischio”, scrive il sito indipendente Efecto Cocuyo, “è che ora Maduro cancellerà definitivamente i pochi diritti civili rimasti”. ◆