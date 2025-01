Il 18 gennaio decine di sostenitori del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, sospeso dall’incarico e in carcere per aver dichiarato la legge marziale il 3 dicembre, hanno fatto irruzione nel tribunale dov’era appena stato deciso il prolungamento della sua detenzione. Yoon, che continua a rifiutarsi di essere interrogato dagli inquirenti, si è invece presentato il 23 gennaio in aula alla terza udienza del suo processo d’impeachment.