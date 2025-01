◆ Soleggiato, pianeggiante e vicino a importanti centri industriali, il deserto di Kubuqi, nella regione della Mongolia Interna, è il luogo ideale per i pannelli solari. Il governo cinese ha scelto questa zona per la costruzione di una “grande muraglia solare” lunga 400 chilometri e larga cinque, che dovrebbe essere completata entro il 2030 ed essere capace di produrre cento gigawatt, abbastanza da coprire tutto il fabbisogno di Pechino. Il progetto sorgerà in una lunga fascia di dune a sud del fiume Giallo, tra le città di Baotou e Bayannur. L’impianto Junma (al centro dell’immagine), che rappresenta un cavallo, ha stabilito un nuovo record per la più grande immagine composta di pannelli solari.