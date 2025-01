Subito dopo la caduta di Kabul, nell’agosto 2021, New Delhi ha abbandonato le attività diplomatiche e di sviluppo in Afghanistan per motivi di sicurezza. L’India, tuttavia, ha continuato a impegnarsi con il governo afgano. In primo luogo, ha usato l’assistenza umanitaria per aprire canali di comunicazione con il regime. Dal novembre 2023 ci sono stati progressi significativi nelle relazioni e l’India ha accettato di aumentare gli aiuti. Ci sono due ragioni principali per quest’atteggiamento di New Delhi: diversi paesi – tra cui la Cina, vari stati regionali e del mondo arabo – hanno rapporti con Kabul e l’India non vuole essere da meno. E i minerali di cui è ricco il sottosuolo afgano, come il litio, fanno gola al governo indiano.