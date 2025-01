In un decreto firmato dopo l’insediamento come presidente degli Stati Uniti, Trump ha avviato la procedura per ritirare il paese dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’agenzia dell’Onu che si occupa di salute.

Il presidente sostiene che la quota con cui gli Stati Uniti contribuiscono all’Oms è tro p po alta (il 20 per cento del budget annuale dell’organizzazione). In passato Trump ha criticato l’organizzazione per la gestione della pandemia e ha sostenuto che la Cina ha troppa influenza sull’Oms. “Il passo indietro degli Stati Uniti potrebbe limitare gli sforzi globali per fornire assistenza sanitaria di primo soccorso e combattere nuove epidemie, soprattutto nei paesi a basso reddito”, scrive Politico.