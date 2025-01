Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il 28 gennaio un ampio programma di ristrutturazione del Louvre. Il progetto include un nuovo ingresso del museo e un’area interamente dedicata al quadro della Gioconda. Il piano è considerato l’ultimo grande progetto di Macron da presidente, il cui mandato scadrà nel 2027 e dopo il quale non si potrà ricandidare. Le novità saranno introdotte entro il 2031 e i visitatori pagheranno un biglietto separato per vedere il dipinto. Per gli extracomunitari il prezzo sarà maggiore. “Più isolato che mai, il presidente tenta di porsi come salvatore del museo, i cui edifici sono sempre più malmessi. Tra la folla ingestibile, le inondazioni e la ristrutturazione delle gallerie, il progetto si preannuncia colossale”, nota Libération.