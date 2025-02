◆ L’articolo del Financial Times sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri nel nostro territorio (Internazionale 1599) descrive una situazione che dura da anni e che tutti conoscono. Sono insegnante ad Alba in un Cpia, una scuola statale per adulti italiani e stranieri, e con i miei colleghi abbiamo un punto di osservazione “privilegiato” sul fenomeno, che ha mille volti, non ultimo un problema di gentrificazione che impedisce ai lavoratori stagionali di trovare soluzioni abitative dignitose. Un paio di mesi fa due ragazzi stranieri sono morti per intossicazione da monossido di carbonio in uno stabile abbandonato lungo il fiume Tanaro. Il territorio della Malora di Beppe Fenoglio è diventato meta di turismo enogastronomico d’élite, si è saturato di bed and breakfast e di ristoranti per turisti senza ricadute consistenti sulla vita sociale delle comunità che questi posti li abitano o di chi ci lavora, anche, come nel caso dei manovali stranieri, in condizioni spesso inumane. Sarebbe auspicabile che “lo shock dall’esterno” evocato dall’ex presidente del Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, arrivasse a scuotere le nostre coscienze intorpidite.

Serena Aimasso