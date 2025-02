Nel 2024 Cuba ha affrontato una crisi energetica senza precedenti: da agosto il paese è stato colpito da una serie di blackout quotidiani poi culminati in un collasso totale del sistema elettrico nazionale. A ottobre quasi dieci milioni di persone sono rimaste senza corrente per tre giorni.

Il disagio ha esasperato la popolazione, alimentando le proteste: solo ad agosto, l’osservatorio cubano dei conflitti ha registrato quasi settecento manifestazioni, legate soprattutto alla carenza di servizi essenziali come elettricità, acqua e trasporti.

Le ragioni di questa instabilità sono molte. Le centrali termoelettriche, di fabbricazione sovietica, sono obsolete e la manutenzione è inesistente da decenni. Inoltre, senza riserve di valuta estera, il governo dell’Avana fatica a comprare il petrolio necessario per alimentare la rete.

Alleati come Venezuela, Russia e Messico continuano a sostenere Cuba, senza però essere pagati adeguatamente, il che rende la loro assistenza sempre più incerta.

In questo contesto, la Cina emerge come un partner strategico: alla fine del 2024 Pechino ha inviato 70 tonnellate di attrezzature per la riparazione della rete elettrica e sta contribuendo alla costruzione di parchi fotovoltaici, segnali di un possibile percorso verso una maggiore autonomia energetica.