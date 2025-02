Il 12 febbraio un attacco missilistico russo su Kiev ha causato almeno un morto e alcuni incendi. “Gli attacchi lanciati da Mosca dimostrano che il presidente russo Vladimir Putin non si sta preparando alla pace”, ha detto in un comunicato diffuso online il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj. “Ora abbiamo bisogno dell’unità e del sostegno di tutti i nostri partner”. Il giorno prima, in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian, il presidente aveva detto di essere disposto a uno scambio di territori con Mosca per giungere a un accordo sulla fine della guerra. ◆